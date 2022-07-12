Китай возмущен присутствием вице-президента Тайваня на похоронах Синдзо Абэ

Китайское посольство в Японии направило строгие предписания правительству этой страны по поводу присутствия вице-президента Тайваня Уильяма Лая на похоронах бывшего японского премьера Синдзо Абэ.

Лай приехал в Японию, чтобы засвидетельствовать почтение своему другу Абэ, которого убили на днях. Но этот шаг возмутил Пекин, который считает Тайвань собственной территорией.

В Пекине убеждены, что у Тайваня нет права на атрибуты государства, поэтому не может быть и вице-президента.

Представитель китайского МИД Вэньбинь заявил, что после убийства Синдзо ААбэ власти Тайваня воспользовались возможностью для политических манипуляций. По его словам, такая интрига не должна увенчаться успехом.

Центральное информационное агентство Тайваня заявило, что Лай был самым высокопоставленным официальным лицом, посетившим Японию с момента разрыва дипломатических отношений между Токио и Тайбэем.

Синдзо Абэ, застреленный на прошлой неделе, был популярной фигурой на Тайвани, поскольку не раз выступал в поддержку острова.

Лая также называют возможным кандидатом на пост президента. Выборы состоятся в 2024 году. В январе нынешнего года он уже побывал в Гондурасе, а по пути провел виртуальную встречу со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Во время его визита в Гондурас состоялась встреча с вице-президентом США Камалой Харрис. Это редкое и символичное событие вызвало гнев Пекина.