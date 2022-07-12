Ракета SpaceX Starship взорвалась во время финальных испытаний

SpaceX на протяжении длительного времени ведет подготовку к первому орбитальному испытательному полету ракеты Starship. Но в связи с последними событиями этот этап может быть отложен.

На заводе компании в Бока-Чика в штате Техас взорвалась ракета Super Heavy. Судя по видео, опубликованному NASA Spaceflight, ракета-носитель загорелась во время испытаний текущего прототипа Super Heavy.

Речь идет о модели Booster 7, оснащенной 33 двигателями второй версии Raptor. Комментируя эту ситуацию, Илон Маск сказал, что сейчас команда оценивает ущерб.

Он также отметил, что данная проблема была и при испытаниях запуска двигателя с вращением, поскольку у Raptor сложная система запуска.

Маск сообщил, что в дальнейшем компания откажется от испытаний запуска двигателя с вращением всех 33 установок одновременно.

Ранее по разным причинам взорвались несколько прототипов ракет Starship. Но в мае 2021 года компании удалось провести успешный запуск и посадку.

Задержке испытательного орбитального полета способствуют не только взрывы звездолетов. У компании возникали проблемы с получением разрешений регулирующих органов. Так, FAA расширило экологическую проверку космодрома компании в Бока-Чика. Без ее прохождения запуск звездолета был невозможен.

Ранее Илон Маск говорил, что Starship будет готов к полету в июле. Однако из-за последнего взрыва сроки могут быть продлены. Степень повреждений пока неизвестна.