Совет ЕКА прекратил сотрудничество с «Роскосмосом» по проекту ExoMars

Европейское космическое агентство приняло решение о прекращении совместной работы с «Роскосмосом» по проекту ExoMars.

Директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер во вторник, 12 июля 2022 года, в своём аккаунте Twitter заявил о сворачивании астробиологической программы ExoMars проводимой ЕКА совместно с «Роскосмосом».

Примечательно, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не получил от своего европейского коллеги Ашбахера официального уведомления о прекращении сотрудничества по проекту ExoMars.