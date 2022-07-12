Совет ЕКА прекратил сотрудничество с «Роскосмосом» по проекту ExoMars
Европейское космическое агентство приняло решение о прекращении совместной работы с «Роскосмосом» по проекту ExoMars.
Директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер во вторник, 12 июля 2022 года, в своём аккаунте Twitter заявил о сворачивании астробиологической программы ExoMars проводимой ЕКА совместно с «Роскосмосом».
Примечательно, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не получил от своего европейского коллеги Ашбахера официального уведомления о прекращении сотрудничества по проекту ExoMars.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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