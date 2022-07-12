Китай продолжает проверять охлажденные и замороженные продукты на COVID-19, но экспортерам и импортерам станет проще

Управление здравоохранения Китая заявило, что местным органам власти больше не нужно проверять некоторые импортные товары на наличие коронавируса.

В июне 2020 года после вспышки COVID-19 среди работников оптового продовольственного рынка в Пекине было введено тестирование упакованных охлажденных и замороженных продуктов.

Еще через полгода в КНР рекомендовали проверять продукты из окружающей среды, хотя ученые говорили о низком риске заражения таким способом.

Теперь проверка продуктов питания и прочих товаров на коронавирус отменена. Однако пока непонятно, будут ли проверять такую продукцию на таможне.

Проверки охлажденных и замороженных продуктов не приведет к приостановке импорта, даже если результаты тестирования окажутся положительными.

Китай принимает такие меры из-за необходимости поддержки слабеющей экономики. Активная проверка и дезинфекция продуктов привела к значительным затратам и нарушила торговлю.

С 2020 года коронавирус был обнаружен на сотнях партий охлажденных и замороженных продуктов. В связи с этим работа поставщиков мяса и морепродуктов приостанавливалась на несколько недель.

При этом в столице Тибета Лхасе был полностью запрещен импорт замороженной продукции, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.