Серия ядерных взрывов на планете будет иметь глобальные последствия

Новые исследования ученых раскрыли жуткую правду о том, что может случится с Землей после ядерной войны. Специалисты создали компьютерные симуляции, которые наглядно показывают все возможные последствия катастрофы.

Шерил Харрисон из Университета штата Луизиана вместе со своими коллегами учеными создала несколько компьютерных моделей для изучения возможного влияния ядерных взрывов на планету.

Во всех потенциальных сценариях сначала Земля окажется под лавиной огненных бурь. Они, в свою очередь, приведут к массовому скоплению сажи и дыма в верхних слоях атмосферы.

Лучи солнца не смогут нормально проникать через эту копоть на Землю. Это отразится на растительном мире, итогом станет тотальный мировой неурожай.

В течение первого месяца после ядерного взрыва средняя глобальная температура снизится почти на 7 градусов. Это только на первый взгляд цифра незначительная.

На самом деле такой показатель больше, чем тот, который отмечался во время ледникового периода.

Ш. Харрисон:

«Неважно, кто кого будет бомбить. Это могут быть Индия и Пакистан или НАТО и Россия. Как только дым попадает в верхние слои атмосферы, он распространится по всему миру и затронет всех»

Даже после того как весь дым уйдет, вода в океане станет холоднее и уже не будет такой, какой была до взрыва.

Планета начнет охлаждаться, лед в морях расширится больше чем на 6 млн квадратных миль и уйдет в глубь на 1, 8 м в отдельных регионах с крупными портами (включая Санкт-Петербург, Копенгаген, Тяньцзинь).

Морской лед будет распространяться там, где раньше его не было - в прибрежных районах. Лед заблокирует движение судов в Северном полушарии.

Это отразится на доставке продуктов и других товаров в отдельные регионы.

Тепла и света станет меньше, это уничтожит морские водоросли, а это основа морской цепи питания. Многие жители морских глубин и океанов будут лишены питания.

А это значит, что развитие рыболовного промысла практически сойдет на нет. Сильно пострадает аквакультура в целом.

Ядерная война в цифрах

Если США и Россия пустят в действие 4400 ядерных боеприпасов мощностью 100 килотонн для нанесения ударов по городам и промышленным районам, начнутся массовые пожары.

Как результат, 150 тераграммов дыма и светопоглощающих частиц проникнут в верхние атмосферные слои.

Применение 500 ядерных боеприпасов мощностью 100 килотонн со стороны, например, Индии и Пакистана приведет к тому, что в верхние слои атмосферы попадет 5-47 тераграммов дыма и сажи.

После ядерного взрыва океаны будут восстанавливаться гораздо медленнее, чем суша. По времени это займет десятилетия для поверхностных вод и сотни лет в глубинах.

Изменения арктических морских льдов будут продолжаться тысячелетия и, скорее всего, станут "ядерным малым ледниковым периодом".