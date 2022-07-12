Эксперты назвали самые вредные «советы для здоровья» после 50 лет
Профилактика возрастных заболеваний позволяет сохранить здоровье на долгие годы. Но существует множество заблуждений и советов, которые могут нанести вред организму после 50 лет.
Ранее медики нередко советовали принимать аспирин каждый день для разжижения крови. Считалось, что это позволяет предотвратить инсульт и сердечный приступ. Сейчас от этого подхода отказались.
Пожилым людям иногда рекомендуют сократить количество углеводов до минимума. На самом деле отказаться нужно только от переработанных углеводов.
Здоровая углеводная нагрузка нужна организму, в том числе для поддержания хорошей физической формы. Углеводы – это топливо для упражнений, и полностью отказываться от них не стоит.
То же касается и жира. Полезные жиры предотвращают инсульт и сердечные заболевания. Но это относится только к жирам, которые содержатся в орехах, семенах, авокадо и других подобных продуктах.
Дневной сон – не лучшее решение после 50 лет. С возрастом у людей часто возникают нарушения сна, а дремать днем – значит хуже спать по ночам.
Важно понимать, что БАДы не могут компенсировать неправильное питание. Для здоровья необходим сбалансированный рацион, а добавки не помогают избежать заболеваний.
Вместе с тем следует принимать препараты, рекомендованные врачом в случае нехватки важных для организма веществ и элементов.
Опубликовано: Светлана Репина
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