Мизинцев: украинские диверсанты заминировали мосты в Николаевке
Генерал-полковник РФ Мизинцев заявил, что украинские диверсанты подготовили новую провокацию в Николаевке.
12 июля глава НЦУО РФ Михаил Мизинцев в своём официальном пресс-релизе сообщил, что группа украинских диверсантов заминировали мосты через реку Северский Донецк в Николаевке и планируют взорвать их при наступлении российских войск.
Мизинцев пояснил, что целью диверсантов является обвинение российских войск в неконтролируемых ударах по жизненно необходимым объектам транспортной инфраструктуры посёлка в ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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