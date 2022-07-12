Мизинцев: украинские диверсанты заминировали мосты в Николаевке

Генерал-полковник РФ Мизинцев заявил, что украинские диверсанты подготовили новую провокацию в Николаевке.

12 июля глава НЦУО РФ Михаил Мизинцев в своём официальном пресс-релизе сообщил, что группа украинских диверсантов заминировали мосты через реку Северский Донецк в Николаевке и планируют взорвать их при наступлении российских войск.

Мизинцев пояснил, что целью диверсантов является обвинение российских войск в неконтролируемых ударах по жизненно необходимым объектам транспортной инфраструктуры посёлка в ДНР.