ВОЗ планирует официально утвердить существование «третьего пола»
ВОЗ заявила о своём намерении внести изменения в руководство по учёту гендерной проблематики.
Американский таблоид The New York Post сообщает, что Всемирная Организация Здравоохранения планирует изменить определение пола в новой версии руководства по учёту гендерной проблематики.
Как сообщает издательство, в обновлённом руководстве появится «третий пол», который поможет, по мнению сотрудников ВОЗ, достигнуть гендерного равенства в современном обществе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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