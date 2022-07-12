ВОЗ планирует официально утвердить существование «третьего пола»

ВОЗ заявила о своём намерении внести изменения в руководство по учёту гендерной проблематики.

Американский таблоид The New York Post сообщает, что Всемирная Организация Здравоохранения планирует изменить определение пола в новой версии руководства по учёту гендерной проблематики.

Как сообщает издательство, в обновлённом руководстве появится «третий пол», который поможет, по мнению сотрудников ВОЗ, достигнуть гендерного равенства в современном обществе.