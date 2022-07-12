Джилл Байден пришлось извиняться перед латиноамериканцами

Во время выступления перед крупнейшей в стране латиноамериканской организацией по защите гражданских прав и защите интересов Джилл Байден сказала, что латиноамериканцы столь же уникальны, как тако на завтрак в Сан-Антонио.

Позднее супруга президента США извинилась за это высказывание. Ее представитель Майкл ЛаРоса написал в Твиттер, что она хотела выразить любовь латиноамериканскому народу и восхищение им.

Джилл Байден описала разнообразие латиноамериканцев, сравнив его не только с тако, но и с винными погребками Бронкса и цветами Майами.

Национальная ассоциация латиноамериканских журналистов заявила, что слова первой леди продемонстрировали отсутствие культурных знаний и чувствительности к разнообразию латиноамериканцев в регионе.

Представители ассоциации считают, что в дальнейшем Джилл Байден и ее спичрайтерам следует найти время, чтобы разобраться в сложностях людей и сообществ.

В целом латиноамериканские избиратели поддерживают демократов. Но в 2020 году эта поддержка снизилась по сравнению с 2016 годом. Представители партии решили усилить работу с данным сообществом.

Во время своего выступления Джилл Байден рассказала, что президент США назначил латиноамериканцев в кабинет министров и на другие высокие государственные посты, а также помогал им проходить вакцинацию от COVID-19.

Во вторник первая леди показывала супруге президента Мексики Беатрис Гутьеррес Мюллер Библиотеку Конгресса, пока их мужья находились на встрече в Белом доме.