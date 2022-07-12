Армия Украины обстреляла из миномётов село Белая Берёзка в Брянской области РФ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска произвели обстрел деревни недалеко от Брянска.
Поздно вечером 12 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз написал срочное сообщение в своём Telegram-канале, где сообщил, что приграничные войска Украины обстреляли российскую деревню Белая Берёзка недалеко от Брянска. К текущему моменту информация о пострадавших жителях и повреждениях домов уточняется.
Также Александр Богомаз заявил, что ВСУ выпустили по деревне Белая Берёзка не менее восемнадцати снарядов из миномётных орудий крупного калибра.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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