Financial Times: Страны ЕС в панике из-за контрабанды Западного оружия Украиной
Страны Европейского Союза беспокоятся из-за того, что правительство Украины перепродает оружие.
Страны Евросоюза всерьез беспокоятся из-за того, что Украина перепродают вооружение, поставляемое в рамках помощи, оказываемой Западом.
Авторитетное британское издание Financial Times пишет, что Европейского Союза и альянса НАТО намерены более жестко контролировать, куда "уходит" оружие.
"НАТО и ЕС настаивают на улучшении отслеживания оружия, которое они поставили Украине, в ответ на опасения, что преступные группировки контрабандой вывозят его обратно из страны на черный рынок Европы", - пишет издание.
Напомним, что с момента начала поставок оружия в Украину начала появляться информация о том, что его перепродают на черном рынке
Опубликовано: Николай Скира
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