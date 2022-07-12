Financial Times: Страны ЕС в панике из-за контрабанды Западного оружия Украиной

Страны Европейского Союза беспокоятся из-за того, что правительство Украины перепродает оружие.

Страны Евросоюза всерьез беспокоятся из-за того, что Украина перепродают вооружение, поставляемое в рамках помощи, оказываемой Западом.

Авторитетное британское издание Financial Times пишет, что Европейского Союза и альянса НАТО намерены более жестко контролировать, куда "уходит" оружие.

"НАТО и ЕС настаивают на улучшении отслеживания оружия, которое они поставили Украине, в ответ на опасения, что преступные группировки контрабандой вывозят его обратно из страны на черный рынок Европы", - пишет издание.

Напомним, что с момента начала поставок оружия в Украину начала появляться информация о том, что его перепродают на черном рынке