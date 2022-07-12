Новая мутация COVID разбила миф о том, что вирус эволюционирует в мягкую форму и со временем исчезнет

В США зафиксирован значительный рост заражений подвариантом коронавируса омикрон ВА.5. Чиновники говорят, что знают, как с этим справиться.

Координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 доктор Ашиш Джа заявил во время брифинга, что вакцины и противовирусные препараты помогают предотвратить тяжелую форму заболеваний и спасти жизни.

На данный момент на ВА.5 приходится около 65% заражений, выявленных в США. За последнее время число новых случаев в некоторых штатах удвоилось.

Главный национальный эксперт по инфекционным заболеваниям и главный медицинский советник президента Байдена доктор Энтони Фаучи сообщил, что этому подварианту вируса удается избегать иммунитета, полученного в результате вакцинации или предыдущей болезни.

Он отметил, что существующие вакцин по-прежнему эффективны, помогают избежать госпитализации и смертей.

Основатель Scripps Research Translational Institute доктор Эрик Тополь считает, что эволюция вируса в более мягкую форму с последующим исчезновением оказалась мифом. ВА.5 лучше предшественников уклоняется от иммунитета.

Более того, эта мутация появилась именно потому, что вирусу нужно было повторно заражать людей после того, как огромная часть населения планеты переболела омикроном прошлой зимой.

Но сейчас в отделениях интенсивной терапии находится меньше пациентов, чем в предыдущие фазы пандемии. Уровень смертности в США близок к рекордно низкому уровню.