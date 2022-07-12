Washington Times: США могут полностью остановить поставки оружия в Украину

Американское издание Washington Times пишет, что Штаты могут прекратить оказывать помощь Украине

По информации американской газеты Washington Times, Соединенные Штаты Америки могут остановить оказание военной помощи Украине.

"Вашингтон может остановить поставки вооружений в Украину", - говорится в материале издания.

Источник пишет, что американское руководство не уверено в целесообразности передаче Украине вооружения, которое распродается.

"Подобная военная помощь вряд ли способна изменить ситуацию на поле боя, в то же время дальнейшая судьба уже переданного Киеву оружия требует контроля", - пишет издание.