В Японии рыбаки бьют тревогу из-за слишком жирного тунца и связывают это с изменением климата и угрозой для суши
Японские рыбаки, которые специализируются на ловле кацуо или полосатого тунца, обеспокоены. Они стали вылавливать слишком жирную рыбу.
Кацуо широко используется в японской кухне, употребляется в сыром и сушеном виде, в качестве основы для бульона.
Несмотря на то, что жирного тунца можно продать дороже, местные жители считают, что такие изменения указывают на изменения климата.
Они говорят, что вес рыбы как-то связан с температурой воды. Это создает риск для численности кацуо, которая и так находится под угрозой из-за растущего спроса.
Изменения в море и климате уже уничтожили некоторых других рыб. Например, пропал моллюск чамбара-гай, который ранее был фирменным блюдом японского региона Коти.
Повышение температуры воды приводит к сокращению количества планктона и мелкой рыбы, поэтому численность кацуо может сократиться из-за недостатка питания.
Устойчивости рыболовства угрожает еще и старение населения Японии. Проблемы могут возникнуть и у связанных с этой сферой предприятий, например, по производству сушей и ферментированной рыбы, хрена васаби.
Местные рыбаки говорят, что они последнее поколение, которое может различать вкусы кацуо, как сомелье различают вкусы вина.
Опубликовано: Светлана Репина
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