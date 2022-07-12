В Японии рыбаки бьют тревогу из-за слишком жирного тунца и связывают это с изменением климата и угрозой для суши

Японские рыбаки, которые специализируются на ловле кацуо или полосатого тунца, обеспокоены. Они стали вылавливать слишком жирную рыбу.

Кацуо широко используется в японской кухне, употребляется в сыром и сушеном виде, в качестве основы для бульона.

Несмотря на то, что жирного тунца можно продать дороже, местные жители считают, что такие изменения указывают на изменения климата.

Они говорят, что вес рыбы как-то связан с температурой воды. Это создает риск для численности кацуо, которая и так находится под угрозой из-за растущего спроса.

Изменения в море и климате уже уничтожили некоторых других рыб. Например, пропал моллюск чамбара-гай, который ранее был фирменным блюдом японского региона Коти.

Повышение температуры воды приводит к сокращению количества планктона и мелкой рыбы, поэтому численность кацуо может сократиться из-за недостатка питания.

Устойчивости рыболовства угрожает еще и старение населения Японии. Проблемы могут возникнуть и у связанных с этой сферой предприятий, например, по производству сушей и ферментированной рыбы, хрена васаби.

Местные рыбаки говорят, что они последнее поколение, которое может различать вкусы кацуо, как сомелье различают вкусы вина.