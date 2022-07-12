Дачники рассказали, как бороться с луковой мухой

ук является довольно неприхотливой культурой и в сравнении, например, с томатами, огурцами или баклажанами не требует какого-либо особого ухода.

Одним из наиболее распространённых и опасных вредоносных насекомых является луковая муха, которая может доставить много проблем огороднику и уничтожить значительную часть урожая.

Вредитель способен нанести существенный вред не только луку, но и таким культурам, как:

чеснок;

салат;

луковичные цветы;

лук-порей, репчатый, шнитт.

Причем появляется муха как в открытом грунте, так и в теплицах.

Вредитель неприметен, обладает пепельно-серым или желто-серым окрасом. Взрослая особь достигает размера до 7 мм. Имеет две пары прозрачных крыльев с прожилками и внешне похож на обычную комнатную.

Самка откладывает за свой жизненный цикл около 60-ти яиц белого цвета. Спустя 7 дней из них появляются личинки, которые сразу проникают внутрь луковицы, постепенно полностью выедая внутреннюю полость.

Спустя 14 дней они переползают в грунт, там формируется ложнококон, а из него появляются взрослые особи.

Зимует луковая муха в верхних слоях почвы. Весной, в период основного цветения растений, происходит массовый вылет.

Я заметил, что насекомое появляется при таких условиях:

Пренебрежение профилактическими мерами (перекопкой, обеззараживанием почвы).

Нарушение правил севооборота.

Неправильная посадка культуры.

Поздний посев.

Зараженный посадочный материал.

Как обнаружить вредителя:

Кладки яиц и личинки практически незаметны невооруженным глазом. И основная их деятельность происходит под землей.

Однако признаки поражения я наблюдал как на подземной части растения, так и на надземной:

Замедленный рост и развитие.

Перья и стрелы увядают, усыхают и отмирают.

Возникает неприятный запах гнили.

Луковица гниет и размягчается.

Внутри возникают полости с личинками.

Основное место скопления личинок — корешки.

Если я обнаруживаю такие признаки, то луковицу уничтожаю, поскольку спасти ее уже не получится, а употреблять ее в пищу нельзя.

Предотвратить появление такого вредителя помогут профилактические меры. Я обязательно придерживаюсь правил:

Глубокая перекопка, не менее 2-х штыков лопаты, почвы осенью и весной.

Обеззараживание грунта медным купоросом.

Тщательный осмотр посадочного материала.

Соблюдение севооборота. Лук га том же месте выращиваю максимум 3 года.

Сажаю культуру после: моркови, томатов, огурцов, капусты.

Лук-севок обрабатываю в растворе марганцовки или березовом дегте.

Посадку осуществляю в начале весны, до того, как появился вредитель.

Меры борьбы:

Если в посадке все таки обнаружил луковую-муху, то зараженные растения сразу же выкапываю и уничтожаю.

Оставшиеся растения обрабатываю:

нашатырным спиртом;

метронидазолом;

землином.

В заключение хочу сказать, что если соблюдать все профилактические меры, то риск появления насекомых-вредителей значительно снижается. Если же он все таки появился, важно сразу начать с ним активно бороться.