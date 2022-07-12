Дачники рассказали, как бороться с луковой мухой
ук является довольно неприхотливой культурой и в сравнении, например, с томатами, огурцами или баклажанами не требует какого-либо особого ухода.
Одним из наиболее распространённых и опасных вредоносных насекомых является луковая муха, которая может доставить много проблем огороднику и уничтожить значительную часть урожая.
Вредитель способен нанести существенный вред не только луку, но и таким культурам, как:
чеснок;
салат;
луковичные цветы;
лук-порей, репчатый, шнитт.
Причем появляется муха как в открытом грунте, так и в теплицах.
Вредитель неприметен, обладает пепельно-серым или желто-серым окрасом. Взрослая особь достигает размера до 7 мм. Имеет две пары прозрачных крыльев с прожилками и внешне похож на обычную комнатную.
Самка откладывает за свой жизненный цикл около 60-ти яиц белого цвета. Спустя 7 дней из них появляются личинки, которые сразу проникают внутрь луковицы, постепенно полностью выедая внутреннюю полость.
Спустя 14 дней они переползают в грунт, там формируется ложнококон, а из него появляются взрослые особи.
Зимует луковая муха в верхних слоях почвы. Весной, в период основного цветения растений, происходит массовый вылет.
Я заметил, что насекомое появляется при таких условиях:
Пренебрежение профилактическими мерами (перекопкой, обеззараживанием почвы).
Нарушение правил севооборота.
Неправильная посадка культуры.
Поздний посев.
Зараженный посадочный материал.
Как обнаружить вредителя:
Кладки яиц и личинки практически незаметны невооруженным глазом. И основная их деятельность происходит под землей.
Однако признаки поражения я наблюдал как на подземной части растения, так и на надземной:
Замедленный рост и развитие.
Перья и стрелы увядают, усыхают и отмирают.
Возникает неприятный запах гнили.
Луковица гниет и размягчается.
Внутри возникают полости с личинками.
Основное место скопления личинок — корешки.
Если я обнаруживаю такие признаки, то луковицу уничтожаю, поскольку спасти ее уже не получится, а употреблять ее в пищу нельзя.
Предотвратить появление такого вредителя помогут профилактические меры. Я обязательно придерживаюсь правил:
Глубокая перекопка, не менее 2-х штыков лопаты, почвы осенью и весной.
Обеззараживание грунта медным купоросом.
Тщательный осмотр посадочного материала.
Соблюдение севооборота. Лук га том же месте выращиваю максимум 3 года.
Сажаю культуру после: моркови, томатов, огурцов, капусты.
Лук-севок обрабатываю в растворе марганцовки или березовом дегте.
Посадку осуществляю в начале весны, до того, как появился вредитель.
Меры борьбы:
Если в посадке все таки обнаружил луковую-муху, то зараженные растения сразу же выкапываю и уничтожаю.
Оставшиеся растения обрабатываю:
нашатырным спиртом;
метронидазолом;
землином.
В заключение хочу сказать, что если соблюдать все профилактические меры, то риск появления насекомых-вредителей значительно снижается. Если же он все таки появился, важно сразу начать с ним активно бороться.
Опубликовано: Ангелина Крент
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