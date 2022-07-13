Из Microsoft начали увольнять сотрудников

30 июня компания Microsoft закрыла финансовый год. После этого было объявлено о сокращении части сотрудников. При этом компания планирует перестроить бизнес-модели и увеличить численность персонала в ближайшие месяцы.

На данный момент в Microsoft работает более 180 тысяч человек. Сообщается, что увольнения затронут менее 1% сотрудников. Замедлен также найм персонала в группы Windows, Teams и Office.

В электронном письме Bloomberg представители компании объяснили, что инвестиции в бизнес будут продолжены. В третьем квартале выручка Microsoft от облачных вычислений выросла на 26% в сравнении с прошлогодним показателем, общий доход достиг 49,4 млрд долларов.

Однако прогноз на четвертый квартал пересмотрен в сторону понижения в связи с колебаниями валютных курсов.

В последние месяцы увольнения в технологическом секторе ускорились. Во многом это связано с опасениями инвесторов по поводу приближающейся рецессии.

Помимо Microsoft, увольнения планируют и другие высокотехнологичные компании. Oracle намерена уволить тысячи сотрудников для сокращения расходов на 1 миллиард долларов.

Twitter на прошлой неделе уволил треть рекрутинговой команды. Марк Цукерберг заявил, что компания Meta находится в одном из худших спадов в новейшей истории.

Nvidia, Lyft, Snap, Uber, Spotify, Intel и Salesforce замедлили прием сотрудников. А в Google, IBM и Amazon увольнений пока нет.