РБК: Дмитрий Рогозин уступит пост главы «Роскосмоса» Юрию Борисову

Издание РБК сообщает, что Дмитрий Рогозин будет уволен с должности лидера компании "Роскосмос".

Журналисты российского новостного портала РБК сообщают, что вице-премьер России Юрий Борисов, который на правительственном уровне курирует развитие российского космоса и промышленность в сфере обороны, вскоре должен объявить о своём уходе в отставку.

После этого Борисов придёт в корпорацию "Роскосмос", где займёт пост главы компании вместо Дмитрия Рогозина, который также скоро сообщит о своём увольнении.