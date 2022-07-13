РБК: Дмитрий Рогозин уступит пост главы «Роскосмоса» Юрию Борисову
Издание РБК сообщает, что Дмитрий Рогозин будет уволен с должности лидера компании "Роскосмос".
Журналисты российского новостного портала РБК сообщают, что вице-премьер России Юрий Борисов, который на правительственном уровне курирует развитие российского космоса и промышленность в сфере обороны, вскоре должен объявить о своём уходе в отставку.
После этого Борисов придёт в корпорацию "Роскосмос", где займёт пост главы компании вместо Дмитрия Рогозина, который также скоро сообщит о своём увольнении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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