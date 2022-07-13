РБК: Дмитрий Рогозин уступит пост главы «Роскосмоса» Юрию Борисову

Издание РБК сообщает, что Дмитрий Рогозин будет уволен с должности лидера компании "Роскосмос".

Журналисты российского новостного портала РБК сообщают, что вице-премьер России Юрий Борисов, который на правительственном уровне курирует развитие российского космоса и промышленность в сфере обороны, вскоре должен объявить о своём уходе в отставку.

После этого Борисов придёт в корпорацию "Роскосмос", где займёт пост главы компании вместо Дмитрия Рогозина, который также скоро сообщит о своём увольнении.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 