В Китае создали систему кондиционирования воздуха для антиковидных костюмов
В Китае создана носимая система кондиционирования воздуха, которую смогут использовать работники, которые носят специальные костюмы для защиты от Covid-19.
Новинка разработана производителем кондиционеров, холодильников и прочей бытовой техники MBO Group из провинции Гуандун. На прошлой неделе состоялась презентация системы.
Носимое устройство весит 3 кг. Оно поставляется вместе с охлаждающим жилетом и системой кондиционирования воздуха, может регулировать температуру от 16 до 25 градусов и работать в течение 3 часов на полной зарядке.
Система предназначена для сотрудников службы контроля Covid-19, дорожной полиции, электриков. В этом году планируется начать массовое производство и выпустить 200 000 единиц.
Стоимость устройства составляет около 1360 долларов, профессиональная версия стоит в полтора раза дороже.
Компания начала исследовать носимые системы кондиционирования воздуха еще в 2016 году, а в 2017 году выпустила свой первый продукт. Сейчас спрос на мини-охлаждающие устройства вырос, поскольку многим китайским рабочим приходится подолгу носить полный комплект защитной одежды.
В настоящее время жителям Китая необходимо регулярно проходить тестирование на коронавирус. В общественные места вроде торговых центров и станций метро можно попасть только при наличии отрицательного теста.
Для организации массового тестирования по всей стране созданы станции тестирования, где сотрудникам приходится работать в защитных костюмах в нынешнюю жару.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Рогозин отдал приказ экипажу МКС отключить европейский модуль ERA
Мариуш Блащак: Польша может обучать армию Украины на своей территории
Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси Шкиренко
Дачники рассказали о причинах покраснения листовых пластин яблонь
Нарышкин: власти Польши нервничают из-за публикации плана по разделу Украины