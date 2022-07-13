В Китае создали систему кондиционирования воздуха для антиковидных костюмов

В Китае создана носимая система кондиционирования воздуха, которую смогут использовать работники, которые носят специальные костюмы для защиты от Covid-19.

Новинка разработана производителем кондиционеров, холодильников и прочей бытовой техники MBO Group из провинции Гуандун. На прошлой неделе состоялась презентация системы.

Носимое устройство весит 3 кг. Оно поставляется вместе с охлаждающим жилетом и системой кондиционирования воздуха, может регулировать температуру от 16 до 25 градусов и работать в течение 3 часов на полной зарядке.

Система предназначена для сотрудников службы контроля Covid-19, дорожной полиции, электриков. В этом году планируется начать массовое производство и выпустить 200 000 единиц.

Стоимость устройства составляет около 1360 долларов, профессиональная версия стоит в полтора раза дороже.

Компания начала исследовать носимые системы кондиционирования воздуха еще в 2016 году, а в 2017 году выпустила свой первый продукт. Сейчас спрос на мини-охлаждающие устройства вырос, поскольку многим китайским рабочим приходится подолгу носить полный комплект защитной одежды.

В настоящее время жителям Китая необходимо регулярно проходить тестирование на коронавирус. В общественные места вроде торговых центров и станций метро можно попасть только при наличии отрицательного теста.

Для организации массового тестирования по всей стране созданы станции тестирования, где сотрудникам приходится работать в защитных костюмах в нынешнюю жару.