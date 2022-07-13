NYT: Twitter подала в суд на Илона Маска для завершения продажи компании
Администрация компании Twitter подала судебный иск против американского бизнесмена Илона Маска.
Американская газета The New York Times сообщает, что главы социальной сети Twitter подали судебный иск против предпринимателя Илона Маска с целью заставить его завершить ранее анонсированную сделку по покупке им данной компании.
Напомним, что изначально Маск согласился приобрести Twitter за 44 миллиарда долларов, однако позднее отказался от сделки, сославшись на несостыковки в контракте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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