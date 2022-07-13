Полянский: РФ лишила Запад аргументов, показав Совбезу ООН факты нацизма в Украине

13 июля зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что за заседании Совбеза организации российская сторона представила западным коллегам факты существования нацизма на Украине.

13 июля заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская делегация собрала заседание Совета безопасности ведомства, на которой политики из России продемонстрировали коллегам из ООН фото и видеоматериалы, доказывающие наличие нацизма в Украине.

По словам Полянского, западные политики при ООН остались без аргументов перед лицом фактов, после чего начали безаргументативно заявлять, что они осуждают российскую спецоперацию, игнорируя популярность радикальных ультраправых идей среди украинского населения и правительства.