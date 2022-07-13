Огородники рассказали, как избавиться от плодожорки на яблоне
Плодожорка – распространенный вид вредителя в яблочных садах. Способна нанести существенный вред посадкам по причине развития нескольких поколений в течение одного сезона.
Обнаружить вредителя можно и визуально. В результате жизнедеятельности гусеницы происходят следующие изменения:
Размер плодов заметно уменьшается.
На поверхности яблок заметны бурые участки.
На срезе плодов заметна рыже-коричневая гниль и сами вредители.
Камеры с семенами пустые.
Когда стоит провести обработку?
Вредитель способен образовывать несколько поколений в течение одного сезона, поэтому и профилактические обработки потребуется провести несколько раз.
На своем участке я придерживаюсь следующей схемы:
Первая обработка — по окончании цветения.
Второе опрыскивание — в июле. Именно в это время формируется второе поколение гусениц.
Третью обработку провожу примерно через три недели после второй.
В зависимости от сорта яблони за сезон может потребоваться до семи обработок.
Выбор конкретного подхода всегда зависит от степени поражения сада. В борьбе с плодожоркой доступны следующие методы и средства:
Самое первое действие — механическое. Гусениц в прямом смысле можно собрать вручную, если конечно их не слишком много. В альтернативном варианте можно установить ловчие пояса или смыть гусениц водой из шланга.
Агротехнические приемы также помогают бороться с плодожоркой. Для этого весной яблони нужно зачистить от старой коры, а грунт в приствольных кругах тщательно перекопать и обработать составом на основе препарата фунгицидной группы.
Если предыдущие способы не дали желаемого результата, придется подключать химические препараты. Такие средства можно использовать как для борьбы, так и для весенних профилактических обработок.
Среди популярных инсектицидных препаратов можно выбрать: «алатар», «танрек» или «таран». Рабочим раствором важно обработать не только зараженные, но и здоровые деревья.
Во время плодоношения, когда использование сильнодействующих препаратов запрещено, я использую биологические средства. Среди действенных препаратов можно выбрать: «фитоверм» или «битоксибациллин».
При желании бороться с плодожоркой можно и народными методами. Хорошо показывают себя настои на основе репейника, полыни или пижмы. Также в приствольных кругах можно высаживать культуры, которые отпугивают гусениц. Это может быть укроп или анис.
Все эти методы эффективны, однако всегда проще предупредить нашествие вредителей, нежели бороться с последствиями. И это в принципе под силу каждому садоводу. Не стоит пренебрегать обязательной весенней обработкой, а осенью — проведением тщательной уборки участка.
Опубликовано: Ангелина Крент
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