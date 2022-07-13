Секретная служба прокомментировала возможный взлом учетной записи сына Байдена на iCloud и появление непристойных фото

Секретная служба подтверждает, что ей известно о сообщениях по поводу взлома учетной записи Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в iCloud.

О взломе сообщили пользователи 4chan, разместив на главном политическом форуме сайта тексты, фото и видео, якобы украденные из аккаунта Хантера.

В частности, были опубликованы видео, где Хантер Байден измеряет количество крэка, голым спускается с водной горки.

В текстах упоминается, что у Джо Байдена было 5 единиц оружия в 2019 году, когда проводилась кампания по контролю над вооружением.

По данным Washington Examiner, многие из этих файлов найдены на брошенном ноутбуке Байдена через резервную копию iPhone XS.

Бывший агент секретной службы эксперт по киберкриминалистике Константинос «Гас» Димитрелос заявил, что содержимое iPhone подлинное.

Исходя из данных, полученных с ноутбука, Джо Байден ранее знал о бизнесе его сына с Китаем, хотя неоднократно утверждал, что не обсуждал с Хантером зарубежные деловые отношения.

Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что в 2017 году с Хантером Байденом частным образом встречался CEFC Е Цзяньмин, который впоследствии был арестован по обвинению во взяточничестве.