В Германии объяснили, почему ядерная энергетика не поможет решить газовую проблему

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который также является министром экономики и климата, заявил, что к концу этого года использование ядерной энергии в стране будет прекращено.

Он отметил, что поддержание нескольких оставшихся реакторов в рабочем состоянии будет сложным и не поможет решить проблему дефицита природного газа.

Основная оппозиционная партия страны неоднократно призывала оставить три последних ядерных реактора в рабочем состоянии. Это связано с опасениями, что поставки российского газа могут полностью прекратиться.

Роберт Хабек считает, что ядерная энергия Германии не поможет. Он уточнил, что в стране есть проблемы с отоплением и работой промышленности, а не с электроэнергией.

В декабре прошлого года Германия остановила три ядерных реактора. Еще три продолжают работать, они должны быть остановлены в конце нынешнего года в рамках плана по отказу от традиционных электростанций в пользу возобновляемых источников энергии.

Поскольку юридическая сертификация реакторов истекает в конце года, в дальнейшем с ними придется обращаться как с новыми АЭС.

В первом квартале 2022 года на атомную энергию приходилось 6% общего производства электроэнергии в Германии, на природный газ – 13%. Около 35% газа страна получает из России.

По мнению оппозиционных политиков, партия зеленых Хабека выступает против сохранения рабочего состояния реакторов по идеологическим причинам.