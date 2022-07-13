Дачники рассказали, что делать при почернение ствола и побегов яблони

Обнаружив на яблоне темные пятна, начинающие садоводы чаще всего не придают им значения. Сложно представить, что безобидные на первый взгляд крапинки приведут к почернению и растрескиванию коры, а в дальнейшем – к гибели всего дерева.

Почему чернеет ствол и побеги яблони?

Как я сказал ранее, если на коре или побегах появились черные участки, растение заразилось черным раком. Болезнь способна поражать любые части растения, однако особенную опасность несет для штамба. В запущенном случает от дерева придется только избавиться.

Черные рак относится к заболеваниям грибковой природы. Проникает в деревья недуг через поврежденные участки коры.

Почернение коры могут вызывать самые разные факторы. Самые распространенные из них:

Недостаток питательных подкормок.

Отсутствие систематического полива.

Солнечные ожоги и морозобоины, которые приводят к отслоению тканей коры. Именно эти места становятся воротами для проникновения заболевания.

Ошибки в обрезке.

Черные участки можно чаще заметить на коре старых яблонь. Такие деревья более слабые, а иммунитет их значительно хуже, нежели у молодых растений.

Черные участки в сердцевине:

Почернение не только поверхности ствола, но и сердцевины — это самая опасная ситуация. Такой признак свидетельствует о масштабном развитии болезни. Спасти такое дерево практически невозможно, однако попробовать все равно стоит.

Для начала нужно полностью вырезать мертвую ткань с частью здоровых тканей. После проведения процедуры нужно провести обработку сильным средством фунгицидной группы.

Почернение в нижней части ствола:

Случиться такая неприятность может как с молодым, так и со взрослым деревом. Это также является симптомом опасного черного рака яблонь. Как и в предыдущем случае, пораженный участок необходимо вырезать и провести обработку фунгицидом.

После этого нужно провести прививку мостиком. Это действие поможет спасти верхнюю часть кроны. Такой подход эффективен только в случае незначительного поражения.

Вне зависимости от локации заболевания, ряд мер по спасению выглядит следующим образом:

Пораженные участки необходимо тщательно зачистить. Нельзя использовать для этих целей металлические щетки. Подходящий инструмент — деревянный скребок. Зачищать необходимо до уровня здоровой коры.

Больную кору нужно удалять с захватом минимум в сантиметр. В случае побегов — 10 сантиметров. Если речь идет о стволе, необходимо предусмотреть запас в 15 сантиметров.

Далее проводится обработка медным купоросом, поскольку это средство наиболее эффективно против конкретных грибков.

Все срезы, где раньше были черные участки необходимо обработать садовым варом. Состав можно купить в любом садовом центре, либо же приготовить своими руками.

Чтобы защитить плодовые деревья от черного рака, стоит внимательно следовать правилам агротехники и выполнять профилактические обработки.