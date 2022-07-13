Starbucks закрывает 16 магазинов из-за «сложных инцидентов»

По информации The Wall Street Journal, к концу июля в США закроется 16 заведений Starbucks. Руководство компании объясняет это участившимися «сложными инцидентами».

Представитель сети кофеен рассказал Insider, что такое решение было принято после тщательного рассмотрения ситуации. Магазины закроются в местах, где произошло больше всего сложных инцидентов.

В компании считают, что продолжать работу в этих местах небезопасно и видят необходимость открывать новые, более безопасные магазины.

Инциденты связаны с употреблением наркотиков прямо в магазинах покупателями и прочими представителями общественности.

Руководство разослало сотрудника компании письмо, в котором указало, что закрытие поможет сделать магазины Starbucks более безопасными.

Местным лидерам предоставлены полномочия закрыть ванные комнаты и уменьшить количество сидячих мест.

В Starbucks приглашают клиентов в другие магазины, которые можно найти через специальное приложение компании.

В то же время сеть кофеен открывает свой второй магазин без касс Starbucks Pickup совместно с Amazon в The New York Times Building.