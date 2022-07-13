Starbucks закрывает 16 магазинов из-за «сложных инцидентов»
По информации The Wall Street Journal, к концу июля в США закроется 16 заведений Starbucks. Руководство компании объясняет это участившимися «сложными инцидентами».
Представитель сети кофеен рассказал Insider, что такое решение было принято после тщательного рассмотрения ситуации. Магазины закроются в местах, где произошло больше всего сложных инцидентов.
В компании считают, что продолжать работу в этих местах небезопасно и видят необходимость открывать новые, более безопасные магазины.
Инциденты связаны с употреблением наркотиков прямо в магазинах покупателями и прочими представителями общественности.
Руководство разослало сотрудника компании письмо, в котором указало, что закрытие поможет сделать магазины Starbucks более безопасными.
Местным лидерам предоставлены полномочия закрыть ванные комнаты и уменьшить количество сидячих мест.
В Starbucks приглашают клиентов в другие магазины, которые можно найти через специальное приложение компании.
В то же время сеть кофеен открывает свой второй магазин без касс Starbucks Pickup совместно с Amazon в The New York Times Building.
Опубликовано: Светлана Репина
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