Atlantico: Запад не хочет поставлять оружие Киеву из-за боязни его захвата Россией

Новостное издание Atlantico сообщило об опасениях западных стран передавать оружие Украине из-за возможности его захвата российскими военными.

13 июля исследователь в сфере безопасности Гийом Лаган дал интервью французской газете Atlantico, где сообщил, что в Париже, Вашингтоне и других столицах западных государств приняли решение сократить поставки западных вооружений на Украине, поскольку страны НАТО и Евросоюза опасаются, что российские военныё всё чаще будут захватывать иностранное оружие, предназначаемое Киеву.

Также Лаган подчеркнул, что другими причинами нежелания Запада направлять новое оружие Украине является неумение ВСУ им пользоваться, опустошение оружейных складов национальных армий стран НАТО и высокая стоимость подобных поставок.