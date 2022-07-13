Опытные огородники рассказали, как подкармливать перец в июле для хорошего урожая
В июле на кустах перца уже сформировались первые плоды. Они начинают расти и созревать, а растениям необходимы подкормки, чтобы восстановить силы.
Для начала стоит внимательно присмотреться к посадкам. Если у них скручиваются листья, опадают завязи, это указывает не дефицит питательных элементов.
Для перца важны кальций, калий и некоторые микроэлементы. Из минеральных составов в июле подойдут те, в которых содержание азота минимально, зато присутствует фосфор.
Можно сочетать такие препараты с гуматами, которые улучшают усвоение веществ растениями. В этот период актуален гумат калия.
Желающим использовать органику стоит приготовить зеленое удобрение из крапивы, богатой калием. Для этого траву укладывают в бочку, заливают водой и настаивают неделю.
Предотвратить дефицит кальция поможет гашеная известь, смешанная с водой в соотношении 1:10.
Настой дополнительно разбавляют водой и поливают им перцы. При этом состав должен получиться прозрачным.
Любые подкормки нужно вносить не реже раза в неделю. Это важно, чтобы процесс формирования урожая не прерывался.
Опубликовано: Светлана Репина
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