Садоводы объяснили, как ухаживать за виноградом летом

Количество и качество урожая винограда зависит от соблюдения правил ухода за ним. Летом растению требуются регулярный полив, защита от болезней и вредителей.

Виноград следует поливать обильно, особенно в период распускания почек, образования завязей и созревания ягод. В это время под каждое растение нужно выливать по 4-6 ведер воды каждую неделю.

На песчаном и супесчаном грунте полив требуется чаще. Перед цветением поливать виноград нужно меньше, чтобы он не сбрасывал цветы.

Каждый год с кустов нужно убирать нижние ветки, на которых уже нет почек – они все равно не будут плодоносить. Обламывают также лишние и слабые побеги, одну ветку, растущую со второй из того же глазка.

В климате средней полосы созревают не все образовавшиеся грозди, поэтому самые слабые и маленькие из них нужно удалить. Лучше всего оставить по 1-3 кисти на каждой ветке.

Подвязка винограда бывает сухой и зеленой. Первая проводится весной, побеги подвязывают к опоре внизу. Вторая выполняется путем подвязывания побегов к верхней части опоры.

Удобряют виноград внекорневым способом. Для этого используют калимагнезию и сульфат калия, Плантафол и Новоферт, настой древесной золы и фосфорно-калийные удобрения.

Для профилактики болезней на первой стадии развития лозы применяются фунгициды, а во время формирования плодов – настой табака, растворы соды, малы, йода и биопрепараты.