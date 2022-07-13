Садоводы объяснили, как ухаживать за виноградом летом
Количество и качество урожая винограда зависит от соблюдения правил ухода за ним. Летом растению требуются регулярный полив, защита от болезней и вредителей.
Виноград следует поливать обильно, особенно в период распускания почек, образования завязей и созревания ягод. В это время под каждое растение нужно выливать по 4-6 ведер воды каждую неделю.
На песчаном и супесчаном грунте полив требуется чаще. Перед цветением поливать виноград нужно меньше, чтобы он не сбрасывал цветы.
Каждый год с кустов нужно убирать нижние ветки, на которых уже нет почек – они все равно не будут плодоносить. Обламывают также лишние и слабые побеги, одну ветку, растущую со второй из того же глазка.
В климате средней полосы созревают не все образовавшиеся грозди, поэтому самые слабые и маленькие из них нужно удалить. Лучше всего оставить по 1-3 кисти на каждой ветке.
Подвязка винограда бывает сухой и зеленой. Первая проводится весной, побеги подвязывают к опоре внизу. Вторая выполняется путем подвязывания побегов к верхней части опоры.
Удобряют виноград внекорневым способом. Для этого используют калимагнезию и сульфат калия, Плантафол и Новоферт, настой древесной золы и фосфорно-калийные удобрения.
Для профилактики болезней на первой стадии развития лозы применяются фунгициды, а во время формирования плодов – настой табака, растворы соды, малы, йода и биопрепараты.
Опубликовано: Светлана Репина
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