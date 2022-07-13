Россия и Евросоюз договорились о транзите грузов в Калининградскую область
Издание "Известия" сообщило о договоре России с Евросоюзом по возобновлению транзита товарных грузов в Калининградскую область РФ.
13 июля новостное агентство "Известия" со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника сообщило, что Россия и Евросоюз договорились о возобновлении транзита грузов в Калининградскую область. В рамках соглашения официальные лица Брюсселя представили Москве соответствующий документ, который полностью удовлетворил Кремль.
По данным "Известий", представленный документ ЕС исключает из-под санкций транзит товаров в субъекты России, разрешая в том числе автомобильный и железнодорожный провоз грузов в Калининград.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Огородники рассказали, чем стоит замульчировать почву на грядках
Мульчирование — это аграрный прием, который заключается в укладке на поверхность почвы защитного слоя из какого либо материала, предохраняющий ее от чрезмерного роста сорняков, пересыхания и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое.Подробнее...
-
-
Огородники рассказали, как в июле увеличить урожай картофеля
Пока на наших дачных участках есть картофель, голод нам не грозит. Вареный, жареный, тушёный — он любим всеми и подходит всем — детям и взрослым, здоровым и больным. Потому вопрос, сколько картофеля в этом году вырастет на даче, далеко не праздный.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Украины обстреляла из миномётов село Белая Берёзка в Брянской области РФ
Огородники рассказали, как в июле увеличить урожай картофеля
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину
Огородники рассказали, что делать, если засыхают завязи огурцов
Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси Шкиренко