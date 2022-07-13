Россия и Евросоюз договорились о транзите грузов в Калининградскую область

Издание "Известия" сообщило о договоре России с Евросоюзом по возобновлению транзита товарных грузов в Калининградскую область РФ.

13 июля новостное агентство "Известия" со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника сообщило, что Россия и Евросоюз договорились о возобновлении транзита грузов в Калининградскую область. В рамках соглашения официальные лица Брюсселя представили Москве соответствующий документ, который полностью удовлетворил Кремль.

По данным "Известий", представленный документ ЕС исключает из-под санкций транзит товаров в субъекты России, разрешая в том числе автомобильный и железнодорожный провоз грузов в Калининград.