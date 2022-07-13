Фермеры рассказали, как получить хороший урожай от старой клубники

Клубника дает хороший урожай на протяжении 3-4 лет. После этого ягоды становятся мелкими и невкусными. Но можно обновить кусты и снова наслаждаться великолепным вкусом.

Раз в 3-5 лет клубнику нужно пересаживать. Если сделать это не получается, можно использовать усы от здоровых растений и сразу убрать наиболее слабые из них.

В пересадке или омоложении нуждаются кусты, у которых мельчают плоды, появляются признаки поражения болезнями или вредителями, листья становятся чрезмерно густыми.

Омолодить растения можно пересадкой усов. Для этого нужно убрать старые кусты, хорошо перекопать почву, внести удобрения. Затем отбирают самые крепкие усы, у которых уже есть корешки, и высаживают на свободное место.

Чтобы омолодить клубнику при помощи обрезки нужно весной срезать сухие листья, присыпать растения золой и хвоей.

Еще проще выкопать осенью засохшие корни, срезать секатором сухие части и высадить на грядку помолодевшее растение.

Очень важно правильно выбрать место для посадки клубники. Оно должно хорошо освещаться солнцем. Клубника хорошо растет на рыхлой, хорошо увлажненной почве.

Перед посадкой землю удобряют перегноем или птичьим пометом и перекапывают.