Агрономы объяснили, почему на кустах томатов много листьев и мало завязей

Иногда на крепких кустах томатов практически не образуются цветы и завязи. В этом случае говорят, что растения жируют, и принимают определенные меры.

При жировании помидоров их створы становятся мощными, растут в два или три побега, пасынки быстро отрастают. Листья приобретают насыщенный цвет, становятся большими, а цветов совсем мало.

Поначалу при высадке рассады в грунт или теплицу ее нужно подкармливать азотом для набора зеленой массы. Это залог хорошего урожая.

Впоследствии подкормки нужно скорректировать. Количество азота в них следует строго дозировать, дополнительно вносить калийные и фосфорные составы.

Подойдут не только минеральные удобрения, но и органика, например, настой из стакана золы и 10 л воды.

После формирования первой кисти томаты обрезают, удаляя 3-5 нижних листов. Если верхушки кустов закручиваются используется метод подсушивания, т.е. сокращения полива.

Когда растения распрямятся, их нужно обильно полить. За время борьбы с жированием подсушивание допускается максимум два раза.

Хорошей идеей будет мульчирование почвы вокруг помидорных кустов опилками. Они замедляют усвоение азота растением и сохраняют влагу в грунте.