Агрономы объяснили, почему на кустах томатов много листьев и мало завязей
Иногда на крепких кустах томатов практически не образуются цветы и завязи. В этом случае говорят, что растения жируют, и принимают определенные меры.
При жировании помидоров их створы становятся мощными, растут в два или три побега, пасынки быстро отрастают. Листья приобретают насыщенный цвет, становятся большими, а цветов совсем мало.
Поначалу при высадке рассады в грунт или теплицу ее нужно подкармливать азотом для набора зеленой массы. Это залог хорошего урожая.
Впоследствии подкормки нужно скорректировать. Количество азота в них следует строго дозировать, дополнительно вносить калийные и фосфорные составы.
Подойдут не только минеральные удобрения, но и органика, например, настой из стакана золы и 10 л воды.
После формирования первой кисти томаты обрезают, удаляя 3-5 нижних листов. Если верхушки кустов закручиваются используется метод подсушивания, т.е. сокращения полива.
Когда растения распрямятся, их нужно обильно полить. За время борьбы с жированием подсушивание допускается максимум два раза.
Хорошей идеей будет мульчирование почвы вокруг помидорных кустов опилками. Они замедляют усвоение азота растением и сохраняют влагу в грунте.
Опубликовано: Светлана Репина
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