Восемь кандидатов вступают в борьбу за пост премьер-министра Великобритании

Восемь представителей британского правительства намерены баллотироваться на пост премьер-министра Британии вместо Бориса Джонсона.

13 июля в Великобритании начинается первый раунд выборов нового премьер-министра страны, который займёт данный пост после ушедшего в отставку Бориса Джонсона.

Известно, что за пост британского премьера будут бороться местный министр иностранных дел Лиз Трасс, глава Минфина Надим Захави, сотрудник Министерства торговли Пенни Мордонт, лидер комитета страны по иностранным делам Том Тугендхат, прокурор Британии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен, местный политик Кеми Бэйднок, экс-министр финансов Риши Сунак и экс-глава МИДа Джереми Хант.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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