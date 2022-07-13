Восемь кандидатов вступают в борьбу за пост премьер-министра Великобритании
Восемь представителей британского правительства намерены баллотироваться на пост премьер-министра Британии вместо Бориса Джонсона.
13 июля в Великобритании начинается первый раунд выборов нового премьер-министра страны, который займёт данный пост после ушедшего в отставку Бориса Джонсона.
Известно, что за пост британского премьера будут бороться местный министр иностранных дел Лиз Трасс, глава Минфина Надим Захави, сотрудник Министерства торговли Пенни Мордонт, лидер комитета страны по иностранным делам Том Тугендхат, прокурор Британии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен, местный политик Кеми Бэйднок, экс-министр финансов Риши Сунак и экс-глава МИДа Джереми Хант.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Огородники рассказали, чем стоит замульчировать почву на грядках
Мульчирование — это аграрный прием, который заключается в укладке на поверхность почвы защитного слоя из какого либо материала, предохраняющий ее от чрезмерного роста сорняков, пересыхания и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое.Подробнее...
-
-
Огородники рассказали, как в июле увеличить урожай картофеля
Пока на наших дачных участках есть картофель, голод нам не грозит. Вареный, жареный, тушёный — он любим всеми и подходит всем — детям и взрослым, здоровым и больным. Потому вопрос, сколько картофеля в этом году вырастет на даче, далеко не праздный.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Украины обстреляла из миномётов село Белая Берёзка в Брянской области РФ
Огородники рассказали, как в июле увеличить урожай картофеля
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину
Огородники рассказали, что делать, если засыхают завязи огурцов
Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси Шкиренко