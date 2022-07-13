Европейский союз снял запрет на транзит российских грузов в Калининград через Литву
Европейский союз и Российская Федерация договорились об отмене санкций на ограничение транзита российских грузов в Калининградскую область через Литву.
В среду, 13 июля 2022 года, представители ряда российских СМИ сообщили о том, что Евросоюз и Россия смогли разрешить вопрос касательно транзита российских грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. В ходе длительных переговоров, Брюссель предоставил Кремлю документ, который полностью отвечает всем требованиям РФ.
Уполномоченное лицо пожелавшее остаться анонимным уточняет, что документ разработанный специалистами ЕС постановляет полное разрешение перевозок грузов РФ в Калининград литовскими железнодорожными и автомобильными дорогами, так как Вильнюс не имеет права ограничивать перемещение грузов из России в Россию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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