Европейский союз снял запрет на транзит российских грузов в Калининград через Литву

Европейский союз и Российская Федерация договорились об отмене санкций на ограничение транзита российских грузов в Калининградскую область через Литву.

В среду, 13 июля 2022 года, представители ряда российских СМИ сообщили о том, что Евросоюз и Россия смогли разрешить вопрос касательно транзита российских грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. В ходе длительных переговоров, Брюссель предоставил Кремлю документ, который полностью отвечает всем требованиям РФ.

Уполномоченное лицо пожелавшее остаться анонимным уточняет, что документ разработанный специалистами ЕС постановляет полное разрешение перевозок грузов РФ в Калининград литовскими железнодорожными и автомобильными дорогами, так как Вильнюс не имеет права ограничивать перемещение грузов из России в Россию.