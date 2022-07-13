Агрономы рассказали, почему смородина сбрасывает ягоды и как этого избежать

Для получения хорошего урожая смородине необходимо уделять достаточно внимания. При неправильном уходе и неблагоприятных условиях ягоды с нее могут просто осыпаться.

Ранней весной кусты рекомендуется подкармливать аммиачной селитрой. Около 1 ст.л. удобрения в сухом виде вносится под каждое растение, желательно делать это перед дождем.

Перед цветением или во время него смородину подкармливают древесной золой. Она содержит множество полезных элементов, вносить ее можно в сухом виде или в форме водного раствора.

Для приготовления жидкой подкормки стакан золы нужно растворить в 10 л воды, настоять сутки и полить кусты смородины. Заменить золу могут суперфосфат или сульфат калия.

Во время цветения смородину опрыскивают раствором борной кислоты, чтобы улучшить формирование завязей. Бор нужен растению для хорошего плодоношения.

Для приготовления раствора 5 г борной кислоты разводят сначала в небольшом количестве воды, а потом – в 10 л.

Опрыскивать кусты можно специальными стимуляторами, ускоряющими образование плодов. Для этого подойдет, например, Бутон.

И, конечно, почву под кустами нужно своевременно пропалывать, рыхлить и поливать, чтобы в итоге получить богатых урожай вкусных и полезных ягод.