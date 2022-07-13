Огородники рассказали, что делать, если засыхают завязи огурцов
Если завязи огурцов желтеют и опадают – это тревожный сигнал для огородника.
Недостаток света:
Первая причина пожелтения завязи – недостаток света. Начинающие огородники часто совершают ошибку и стараются высадить как можно больше растений в теплице, так получается загущение.
Одни растения опережают других в росте и забирают слишком много света. Такую же ошибку делают огородники и на грядках: высаживают огурцы, высевают очень густо. И растения отнимают друг у друга свет и питание. В итоге урожай теряется, ведь много завязей осыпается и желтеет.
В теплице на квадратный метр нужно высаживать всего лишь два-три растения огурца. Тогда они будут хорошо развиваться. Не следует забывать и про удаление лишних пасынков, боковых побегов.
Ведь они также отнимают много сил и питания у растений, а также затеняют пространство в теплице, и получается опять та же проблема – недостаток света. Поэтому не забывайте про такие важные процедуры как пасынкование.
Некомфортная температура:
Второй важный момент при выращивании огурцов – температурный режим. Для нормального развития огурцам требуется определенная температура. Оптимальной является температура в дневные часы от +22 до +26 град., в ночные часы от +18 до +20 град.
Если температура в теплице ниже +15 град. или выше +27 град., то огурцы будут испытывать стресс, и завязь будет опадать.
Поэтому, если ночи холодные, то дополнительно даже в теплицах укрывайте огурцы белым спанбондом, он лучше сохраняет тепло.
Если же на улице жара, то теплицу нужно притенять. В дневные часы укрывайте теплицу специальной притеночной сеткой или спанбондом. Также можно использовать обычную побелку и белить стены теплицы, чтобы было меньше яркого палящего солнца, тогда растения будут чувствовать себя гораздо лучше.
Недостаток влаги:
В жаркую погоду обязательно нужно обеспечить полноценный полив огурцам. Ведь при недостатке влаги завязь также будет осыпаться.
Лучше всего поливать огурцы утром, чтобы к вечеру из теплицы лишняя влага испарилась, потому что при излишней влажности могут возникать различные грибковые заболевания, и тогда придется делать обработки различными препаратами, химическими или биологическими, а это опять же лишняя трата денег и времени.
Нехватка питания:
Еще одна проблема при выращивании огурцов, когда завязь желтеет и опадает, – нехватка питания. Чаще всего данная проблема возникает у партенокарпических огурцов, ведь они нуждаются в более интенсивном поливе, так как образуют много завязей.
А так как мы поливаем огурцы таких сортов часто, значит, водой вымываются из почвы многие питательные вещества. Поэтому нужно проводить дополнительные подкормки. Чаще всего огурцы испытывают нехватку азота и калия.
При недостатке азота нижние, более старые листья желтеют, растения замедляются в росте и выглядят чахлыми. Требуется подкормка азотными удобрениями либо «бродиловкой» из травы.
При недостатке калия на более старых листьях у огурцов можно заметить краевой ожог – по краю листа идет усыхание, подгорание. Значит, требуется подкормка калием.
Если вы заметили такие признаки на растениях, то нужно в первую очередь провести внекорневую подкормку, чтобы растения получили все необходимые микроэлементы и элементы питания как можно быстрее и начали восстанавливаться.
Есть хороший рецепт для подкормки огурцов. Понадобится 1 ст. ложка мочевины и 1 стакан золы на 10 л воды. Готовим раствор: содержимое перемешиваем и процеживаем. Готовым раствором обрабатываем огурцы по листьям. Они быстро восстановят силы и пойдут в рост.
Неправильный полив:
Очень часто начинающие огородники полив огурцов проводят неправильно, и тогда также возникают проблемы с завязью. Огурцы в период роста нуждаются в равномерном поливе, чтобы почва находилась в умеренно влажном состоянии.
Не нужно и переувлажнять почву, ведь если она будет слишком влажная, могут возникнуть различные корневые гнили и грибковые заболевания. В период образования урожая, в период роста плодов огурцы еще больше нуждаются во влаге, потому что им она нужна для роста и развития плодов.
Вода для полива должна быть теплой: от +18 до +24 град. Если поливать огурцы холодной водой, то не только будет опадать завязь, но и пожелтеют листья, и сами растения могут вовсе погибнуть. Поэтому обязательно поливайте огурцы только теплой отстоявшейся водой.
Примерная норма полива для огурцов: до цветения поливаем в режиме 4-5 л на квадратный метр посадок, во время цветения и плодоношения увеличиваем норму – на квадратный метр до 6-10 л воды. Только в таком случае растения получат необходимое количество влаги и будут хорошо расти и развиваться, давать полноценный урожай.
Поливать огурцы нужно примерно раз в два-три дня в зависимости от погодных условий. Если стоит жара, то, возможно, огурцы придется поливать и каждый день.
Опубликовано: Ангелина Крент
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