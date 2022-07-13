Джабаров: РФ не надо подталкивать к скорейшему завершению спецоперации в Украине
Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что армию РФ не надо подталкивать к быстрому завершению спецоперации на территории украинского государства.
13 июля сенатор Совфеда России Владимир Джабаров заявил, что российских военных не следует провоцировать на скорейшее достижение целей спецоперации на Украине и как следствие завершение боевых действий на территории этой страны.
По мнению Джабарова, российское командование армией хорошо справляется со своим делом, поскольку поставленные верховным главнокомандующим цели и задачи спецоперации последовательно достигаются.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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