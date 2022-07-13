Фермеры объяснили, как правильно поливать помидоры в июле

Каждый огородник, желающий получить хороший урожай томатов, должен знать, как правильно поливать растения. И переизбыток, и недостаток влаги одинаково вредны для огородной культуры.

В июле на помидорах обычно завязываются плоды. В это время кто-то совсем перестает поливать кусты, а кто-то практикует частый и обильный полив.

Томаты предпочитают сухой воздух, но влажную почву. Такие условия проще всего создать не в теплице, а на открытых грядках.

Если растениям не хватает влаги, у них вынут и скручиваются по краям листья. Проверить количество воды в грунте очень легко, достаточно взять в руку почву на глубине штыка лопаты.

При достаточном количестве влаги получится комок, который распадется при нажатии. Если шарик сформировать невозможно, значит, в почве мало воды.

В начале цветения под каждый куст помидоров нужно выливать 1-2 л воды. В период формирования завязей растениям нужно больше жидкости.

В сухую погоду полив нужен дважды в неделю по 5-7 л под куст. Особенности полива зависят и от сорта. Например, высокорослым томатам нужно больше воды, их полив выполняется чаще.

Поливать нужно под корень, чтобы брызги не попадали на листья и плоды. Для полива используется теплая вода, а самое подходящее время – это утро и вечер.