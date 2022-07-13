Огородники рассказали, как защитить томаты от жары

Июнь в этом году выдался жарким и засушливым во многих регионах России. Помидоры, поскольку растения это южные, при повышенных температурах растут и чувствуют себя относительно неплохо.

Не стоит торопиться удалять листья у томата: правила для хорошего урожая:

Опытный огородник понимает всю важность удаления листьев у томата. Ведь именно этот прием позволяет избежать ряда заболеваний, улучшает проветривание растений и помогает получить большой урожай. Но многие удаляют листья не совсем правильно и даже бездумно бездумно.

В первую очередь надо запомнить, что листья – это питание растений. Никакими удобрениями, подкормками под корень или по листу не удастся обеспечить рост и развитие растений, если на них нет листьев. Считается, что листья верхней половины куста томата питают верхнюю часть растения, а листья нижней части питают корни.

С того момента, как образуются завязи, листья, которые находятся выше завязи, начинают питать эту самую завязь. По этой причине нужно оставлять все те листья, растущие выше кисти, которая находится в фазе созревания.

Удаление этих листьев может происходить только в том случае, если они мешают соседним растениям, если облиственность самого растения очень большая, либо по каким-то форс-мажорным обстоятельствам. Но все-таки, если удалить листья, питающие завязь, плоды будут завязываться слабее и вкусовые качества плодов станут намного хуже.

Кроме того, удаляя листья, которые находятся в нижней части куста томата, необходимо оставлять один первый, который находится сразу под созревающей кистью. Этот лист называется кормовым или кормящим, максимум, что можно сделать, это его немного укоротить.

Корни томатов, как и любых других растений, постоянно растут, даже тогда, когда уже начинается налив плодов. Но питания у корневой системы становится меньше.

И для того чтобы развитие корней не тормозилось, и они все так же получали достаточное количество питания, кроме того, для того чтобы обезопасить растения от корневой гнили, необходимо оставлять этот первый лист под созревающей кистью. Удалить его можно будет, когда кисть полностью созреет, и урожай снимется.

Поэтому, прежде чем удалять листья, важно подумать, нужен урожай без болезней или же растению требуется питание, и найти компромисс в этом вопросе. И всегда стоит помнить, что бездумное удаление томатных листьев, приведет к серьезной потере урожая, и задержке его созревания.

Если же невозможно понять, стоит ли листья удалять или их нужно оставить, во избежание возникновения болезней, можно просто их укоротить наполовину. Тогда посадки будут лучше проветриваться, что будет хорошей профилактикой многих заболеваний, растениям будет нанесен меньший стресс, они будут меньше болеть и восстанавливаться после этой процедуры.

Кроме того, не стоит торопиться с удалением листьев, если они не касаются земли, если кисть еще полностью не созрела, и, если растения в целом находятся в полном порядке, не требуют активного прореживания, а аэрация в полном порядке.

Чем позже удалить нижние листья, тем больше питания достанется растениям. Те же самые принципы и подходы характерны и для томатов открытого грунта.

Часть 2. Томатная ботва - домашний биопрепарат от слизней и тлей:

Как пасынки, так и листья у томатов считаются отходами, и удаляются они у растений все вторую половину лета. Но не стоит спешить их выбрасывать, потому что на их основе можно приготовить отличный биопрепарат, который поможет в борьбе с тлями и слизнями.

Сами по себе томатные листья не такие уж токсичные для вредителей. Если кинуть их где-нибудь в теплице, на утро под ними обнаружится большое количество слизней. Однако в них все-таки содержатся определенные вещества, которые помогают избавить от этих неприятных вредителей огорода.

Одно из таких веществ – томатин. Это соединение, обладающее инсектицидными свойствами, и некоторыми акарицидными, и фунгицидными и т.д.

Чтобы из листьев и пасынков томата получить томатин, необходимо немного потрудиться. Нужно набить растительностью литровую банку, после чего налить воды, можно сразу горячей.

После этого листья необходимо прокипятить в течение десяти минут в микроволновой печи или на плите, а далее оставить настаиваться отвар в течение суток. Средство необходимо довести до 5 л с помощью воды, добавить туда 30-40 г хозяйственного или зеленого мыла, и хорошенько опрыскать растения.

Желательно, чтобы средство попадало, как на верхнюю, так и на нижнюю часть листьев. Использовать это средство можно на любых растениях, кроме томатов.

Домашний биопрепарат поможет очень быстро избавиться от тлей и слизней, но не эффективен против белокрылки и совки.

Часть 3. Мощная калийно-азотная подкормка для растений:

Древесная зола – замечательное удобрение, которое содержит много калия, кальция, фосфора, и обладает легкой щелочно реакцией. Азотные удобрения – тоже очень необходимы всем растениям. Но, как подружить эти два компонента, чтобы получить мощнейшую и очень эффективную подкормку?

Вообще азотные удобрения являются несовместимыми с золой. Но в то же время, калиево-азотные удобрения являются очень эффективными для подкормки растений. В особенности, когда идет активное цветение и начало образования завязей у огурцов, кабачков, тыквы, капусты, моркови, свеклы и многих других культур.

И конечно, совершенно не хочется сначала ходить и поливать грядки зольным раствором, а потом азотным удобрением. Хочется как-то совместить не совместимое, и это все-таки можно сделать.

Несовместимость азотных удобрений с золой связана со способностью щелочного зольного раствора вытеснять азот из почвы. Но это особенно актуально только для одной формы азота, которая называется – аммиачная, то есть это аммиачная селитра, сульфат аммония, навоз, куриный помет, свежий компост, нашатырный спирт.

Эти формы азота несовместимы с золой. Но все меняется, если идет использование гашеной золы. На 1 литр золы берется 1 стакан 9% уксуса. И уже в такой раствор можно сыпать абсолютно любое азотное удобрение.

Но можно обойтись и без уксуса, тогда в качестве азотной подкормки нужно брать азот не в аммиачной форме, а именно можно брать мочевину.

Таким образом, на 10 л воды берется 1 литр золы, 1 ст. л. мочевины и получается калийно-азотная подкормка, имеющая в составе так же фосфор и калий.

Дачникам выходного дня золу можно (но все же не рекомендуется) класть и в свежую зеленую бродиловку (5-7 дней). На 10 л воды берется 1 литр крепкой бродиловки и литровая банка золы. Раствор нужно перемешать, и сразу же пролить им посадки.

На финише зеленая бродиловка имеет кислую реакцию, а значит, погасит золу. Такой раствор подойдет для огурцов, томатов, дынь, арбузов, тыкв и т.д.