Агрономы рассказали, как проводить прививку плодовых деревьев в июле

Правильное название прививки плодового древа – окулировка, а наиболее подходящее время для этой процедуры – конец июля или начало августа.

Проще всего прививать растения почкой или глазком. Приживаемость в этом случае достигает 95%, а иногда и 100%.

Для проведения процедуры нужно срезать  с плодового дерева при помощи секатора побег, выросший в нынешнем году. У него обязательно должна быть вызревшая древесина. 

Для прививки подойдут почки, расположенные в середине побега в пазухе листа. Брать почки с основания побега ли верней части – не лучший вариант, поскольку они слишком слабо развиты для этой цели.

Перед прививкой с побега  удаляются все листья, но  оставляются их черешки. Острым ножом над почкой делается надрез, ее срезают вместе с корой, черешком листа, слоем древесины.

После этого древесину нужно удалить. Щиток коры нужно держать за черешок листа, не касаясь пальцами. 

Далее щиток вместе с почкой задвигается под приподнятую кору дерева, которую впоследствии обжимают пальцами и плотно обвязывают. Садовый вар для обработки не используется.

Через месяц обвязку ослабляют, почку оставляют до весны, а глазки на зиму обвязывают лапником. Весной дичок с прижившейся почкой обрезают, подвязывают побег ил почки, оставляют до июля, а затем вырезают. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

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