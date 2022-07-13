Китайская газета Global Times утверждает, что правительство США затягивает кризис в собственной стране, пытаясь продлить военный конфликт на Украине.

Журналист китайского новостного агентство Global Times Сун Чжунпин заявил, что Джо Байден, пообещавший поддерживать Украину сколько потребуется, затягивает кризис не только внутри украинского государства, но и на территории Соединённых Штатов. Чжунпин напомнил, что именно после введённых против России санкций США инфляция в этой стране достигла рекордного уровня за последние сорок лет.

По мнению Сун Чжунпина, желание США максимально затянуть военный конфликт Украины с Россией напоминает попытки Вашингтона стрелять себе по ногам, нанося урон собственной экономике за счёт дорогостоящей поддержкой Киева и антироссийскими санкциями.