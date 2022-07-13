Огородники рассказали, как получить богатый урожай моркови

На первый взгляд, выращивать морковь весьма просто – вскопал гряду, посеял семена, пару раз полил и жди урожая.

Крупная ровная морковь – это реальность: простой, но эффективный способ получить хороший урожай:

Для того чтобы получить хороший урожай моркови, важно обеспечить за ней правильный уход. Нужен регулярный полив, чтобы корнеплоды не выросли деревянистыми и грубыми на вкус.

Так же нужно прорыхлить сеянцы, оставляя хорошо развитые всходы, на расстоянии 2-3 см друг от друга. Через 2 недели рыхление нужно провести еще раз, оставляя между сеянцами 4-6 см.

Морковь очень любит азот. Поэтому азотные подкормки помогают получить действительно хороший урожай. Но, если подкормку сделать неправильно, то можно даже не рассчитывать на получение урожая сладкой, крупной и ровной моркови. Чтобы этого не произошло, нужно воспользоваться простым, но очень эффективным советом!

Очень многие огородники, как только морковка взошла, начинают проводить всевозможные подкормки. И в этом большая ошибка. К этому процессу нужно подходить ответственно. Потребляемым органом у моркови является корнеплод, который является производным корня.

Чтобы получить красивый ровный корнеплод, без зеленых плечиков, без горечи, сочный, не потрескавшийся и не волосатый, надо на старте роста дать моркови возможность нарастить корневую систему, как можно больше тоненьких нитевидных корешков.

Они уйдут вглубь почвы, будут искать там воду и питательные вещества. Таким образом, корнеплод моркови будет вытягиваться вниз, будет ровным, гладким и без бугров.

Поэтому на самом старте, ранней весной, когда грядки подготовлены с осени или с весны, заправлены органическими или минеральными удобрениями, не нужно проводить, в первое время, никаких подкормок. Моркови в этот период абсолютно всего хватает, и подкармливать ее по всходам – это очень большая ошибка.

Несмотря на то, что морковь очень любит азот, ранние азотные подкормки приведут к тому, что ее корневая система станет разветвленной, корешки будут на поверхности, у них будет много боковых корешочков, корнеплод не будет уходить вглубь. Действительно, для чего моркови уходить вглубь, если ближе к поверхности ее ждет много питания?

Поэтому совет очень простой: не надо кормить морковь слишком рано. Подкармливать овощ нужно начинать тогда, когда первые листья станут хорошо развитыми, т.е., когда они достигнут своего нормального максимального размера, а сам корнеплод будет не меньше, чем мизинец.

Поливы тоже должны быть регулярными, но не частыми. Важно заниматься прополкой, делать прореживание и посматривать за вредителями. В таком случае морковь вырастит красивой, ровной и не будет деформироваться. В процессе прореживания можно как раз увидеть размер моркови, и понять, стоит ли ее уже подкармливать, или лучше еще подождать.

А вот в период активного роста и развития моркови ее необходимо регулярно подкармливать, чтобы корнеплоды выросли ровные, красивые и вкусные. Самые важные элементы для моркови – калий и фосфор.

Именно они помогают получить богатый урожай. Не менее важны азот и бор. Бор стимулирует образование корнеплодов, а азот отвечает за содержание в корнеплодах каротинов.

Ровная красивая морковь: вкусная подкормка для корнеплодов:

Залог получения красивых и ровных корнеплодов моркови – хорошая заправка почвы. Однако уже спустя примерно два месяца после посева, овощ может начать испытывать нехватку питательных веществ, в особенности появляется дефицит калия и азота.

Почему кормить морковь нужно именно спустя 2 месяца? Потому что слишком ранняя подкормка может привести к тому, что корнеплод будет очень чувствительным к засухе, как итог корнеплоды станут уродливыми. На момент подкармливания размер морковки должен быть примерно с мизинец.

В конце июня-начале июля морковь подкармливают комплексным минеральным удобрением, в котором содержится азот, фосфор и калий. Например, подойдет «Азофоска» (30 г на 10 л воды) или «Борофоска» (1 ст. л. на 10 л воды). Поливать растения нужно в вечернее время.

В качестве альтернативы можно подкормить морковь органическим удобрением. Например, куриным гранулированным пометом (400 г) с золой (1 стакан) на ведро воды. Раствор нужно настоять в течение суток. Далее на 1 л готового концентрата берется 9 л воды, и производится подкормка посадок моркови по влажной почве.

Еще одну прекрасную подкормку нужно провести по пролитой почве или после дождя. На 2-3 кв. м понадобится 10 литров питательного раствора. На ведро воды необходимо взять одну литровую банку древесной золы (можно заменить калиевой селитрой в количестве 2 ст. л.) и 1 ст. л. мочевины.

Получится отличная калийно-азотная подкормка с содержанием кальция, магния, фосфора, микроэлементов. Настаивать раствор не надо, достаточно хорошо размешать, уксус или лимонную кислоту можно не добавлять, по той причине, что мочевина в теплой почве все равно превратится (условно) в азотную кислоту, и кислотность прекрасно скомпенсируется щелочными компонентами.

Как следствие, почвенный раствор будет очень комфортным для роста и развития моркови. Так же эта подкормка отлично подойдет для подкормки свеклы, огурцов, арбузов, петрушки и других культур.