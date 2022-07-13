Евросоюз снял санкции с транзита в Калининградскую область России через Литву
Правительство стран Евросоюза постановила возобновить транзит в Калининград через территорию Литвы.
Газета "Известия" утверждает, что Европейский союз согласовал документ, выводящий из-под санкционного давления ЕС транзит грузов в Калининградскую область через территорию Литвы, которая ранее в одностороннем порядка начала блокаду Калининграда.
Представители "Известий" заявили, что государства-члены Евросоюза уже показали Москве соглашение, которое разрешает провоз товарной продукции в Калининградскую область, после чего российское правительство одобрило данный документ ЕС.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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