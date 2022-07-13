Садоводы назвали лучшие подкормки для пышного цветения петуний

Петунии – красивые и неприхотливые цветы. Но для хорошего цветения им нужны определенные вещества, которые растения могут получить из подкормок.

Начинать подкармливать петунии нужно сразу после их посева, чтобы растения быстро набирали зеленую массу. Для этого подойдут комплексные составы с фосфором и азотом.

Можно купить готовые удобрения, а садоводы с опытом могут приготовить необходимый состав из отдельных компонентов самостоятельно.

Петунии хорошо реагируют на внесение составов с железом, на аммиачную селитру. Она поможет предотвратить пожелтение листьев.

Вторая подкормка выполняется после закаливания рассады, а третья – перед высадкой в открытый грунт.

Подкормку можно вносить в почву. До посева семян стоит обработать грунт дезинфицирующими средствами и фунгицидами, чтобы предотвратить болезни.

Семена тоже стоит обрабатывать, хорошие результаты дает использование янтарной кислоты. После пикировки петунии нужны фосфорные и азотные подкормки.

Не стоит пренебрегать и внекорневой обработкой растений по листу. Для опрыскивания используются готовые удобрения, которые нужно разводить водой, или растворы органики.