Агрономы объяснили, что такое хлороз смородины и как вылечить кусты
Хлороз – это не одно заболевание, а сразу несколько болезней инфекционной природы. Они развиваются из-за неправильного ухода или нарушения обмена веществ в растении.
Инфекционный хлороз заразен и может поражать соседние растения. Неинфекционное заболевание является следствием дефицита питательных веществ в почве.
Первыми на заражение реагируют листья. Они покрываются пятнами, становятся фиолетовыми или желтеют. Со временем отмирают побеги, кусты прекращают развиваться и не дают урожая.
Способы борьбы с болезнью подбираются с учетом степени ее распространения. Можно обработать зараженный куст готовым составом, например, Феровитом или Агриколой. Обработку повторяют каждые 3 недели.
Альтернативой являются народные методы, например, обработка древесной золой, богатой фосфором, калием и другими веществами.
Важно уделять внимание правила агротехники: сажать смородину в солнечных местах, защищенных от ветра и сквозняков, своевременно проводить обрезку.
Для профилактики хлороза весной обрабатывают кусты бордоской жидкостью и вносят питательные составы для подкормки.
При соблюдении этих правил, регулярном поливе и профилактически мерах хлороз смородие не грозит.
Опубликовано: Светлана Репина
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