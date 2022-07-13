Агрономы объяснили, что такое хлороз смородины и как вылечить кусты

Хлороз – это не одно заболевание, а сразу несколько болезней инфекционной природы. Они развиваются из-за неправильного ухода или нарушения обмена веществ в растении.

Инфекционный хлороз заразен и может поражать соседние растения. Неинфекционное заболевание является следствием дефицита питательных веществ в почве.

Первыми на заражение реагируют листья. Они покрываются пятнами, становятся фиолетовыми или желтеют. Со временем отмирают побеги, кусты прекращают развиваться и не дают урожая.

Способы борьбы с болезнью подбираются с учетом степени ее распространения. Можно обработать зараженный куст готовым составом, например, Феровитом или Агриколой. Обработку повторяют каждые 3 недели.

Альтернативой являются народные методы, например, обработка древесной золой, богатой фосфором, калием и другими веществами.

Важно уделять внимание правила агротехники: сажать смородину в солнечных местах, защищенных от ветра и сквозняков, своевременно проводить обрезку.

Для профилактики хлороза весной обрабатывают кусты бордоской жидкостью и вносят питательные составы для подкормки.

При соблюдении этих правил, регулярном поливе и профилактически мерах хлороз смородие не грозит.