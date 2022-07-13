Садоводы рассказали, что такое шарафуга и почему ее стоит посадить на своем участке
Название «шарафуга» знакомо не всем огородникам. Между тем это один из самых морозоустойчивых фруктов, который требует минимального ухода.
Шарафуга – это гибрид сливы, персика и абрикоса. Его второе название – нектакотум. Плоды превосходят своих родственников по многим характеристикам.
На вкус спелая шарафуга напоминает абрикос, но в нем присутствует одновременно и легкая кислинка сливы, и нежная сладость персика.
Однако стоит учитывать, что первые плоды на дереве появляются не раньше, чем через 3-4 года после посадки. Пика плодоношения можно ожидать через 8-11 лет.
Особенностями растения являются отсутствие семян и высокие требования к составу почвы. Растение любит влагу, поэтому поливать его нужно регулярно и обильно.
Сажать такое дерево следует на солнечном месте. Посадки в затенении допускаются только в южных регионах с мягким климатом.
Необходимо также обеспечить защиту от ветра и сквозняков, это особенно важно для молодых деревьев.
Существует несколько сортов шарафуги, можно выбрать подходящий на свой вкус. Плоды будут радовать с середины лета и до поздней осени.
Опубликовано: Светлана Репина
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