Fox News: Байдена ждёт конфуз при попытке попросить нефти у Саудовской Аравии

Телеканал Fox News предрекает конфуз Джо Байдену во время его поездки в Саудовскую Аравию с целью попросить больше нефти для США.

Журналист канала Fox News Стюарт Варни утверждает, что президента Джо Байдена ожидает позор в ходе его планового визита в Саудовскую Аравию, где американский президент намеревается попросить нефти для США у арабского государства. По мнению Варни, лидер Саудовской Аравии ответит отказом на просьбу Байдена.

Стюарт Варни напомнил, что для увеличения добычи нефти Саудовской Аравии следует заручиться поддержкой стран организации ОПЕК+, регулярным членом которой является Россия. Варни уверен, что Москва также запретит Саудовской аравии поставлять нефть американскому государству.

При этом Варни напомнил, что после прихода Джо Байдена к власти в США Вашингтон свернул программу по добыче нефти, взяз ориентир на развитие зелёной энергетики, что подставило энергобезопасности Штатов под удар.