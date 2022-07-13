Fox News: Байдена ждёт конфуз при попытке попросить нефти у Саудовской Аравии
Телеканал Fox News предрекает конфуз Джо Байдену во время его поездки в Саудовскую Аравию с целью попросить больше нефти для США.
Журналист канала Fox News Стюарт Варни утверждает, что президента Джо Байдена ожидает позор в ходе его планового визита в Саудовскую Аравию, где американский президент намеревается попросить нефти для США у арабского государства. По мнению Варни, лидер Саудовской Аравии ответит отказом на просьбу Байдена.
Стюарт Варни напомнил, что для увеличения добычи нефти Саудовской Аравии следует заручиться поддержкой стран организации ОПЕК+, регулярным членом которой является Россия. Варни уверен, что Москва также запретит Саудовской аравии поставлять нефть американскому государству.
При этом Варни напомнил, что после прихода Джо Байдена к власти в США Вашингтон свернул программу по добыче нефти, взяз ориентир на развитие зелёной энергетики, что подставило энергобезопасности Штатов под удар.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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