Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что Украину ожидает возмездие за агрессивные нападения на территории региона.

Утром 13 июля представитель временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал вчерашний удар ВСУ по городу Энергодар. По словам Рогова, тогда солдаты украинской армии применили дрон-камикадзе с целью осуществления провокации на Запорожской АЭС, однако деструктивные попытки ВСУ были пресечены.

Владимир Рогов уверяет, что агрессивные действия украинской армии в отношении Запорожья нельзя оставлять безнаказанными, поскольку местные жители региона требуют возмездия. Рогов уверен, что в скором времени российские войска привлекут ВСУ и администрацию Киева к ответственности за агрессию в адрес Запорожской области.