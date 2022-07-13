Леонков: пропаганда Украины превозносит возможности американских РСЗО HIMARS
Российский военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что украинская пропаганда сознательно преувеличивает способности РСЗО HIMARS, переданных Киеву Вашингтоном.
Российский аналитик в сфере оборонной отрасли Алексей Леонков сообщает, что спонсируемая Киевом пропаганда целенаправленно продвигает мнение о том, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS обладают некими нереалистичными способностями, которые представляют существенную угрозу для армии России.
По словам Леонкова, тиражирование подобных публикаций выгодно Киеву, в то время как многие российские аналитики немотивированно верят украинским СМИ, заявляющим о том, что ПВО России не могут перехватывать американские снаряды на Украине. Эксперт отметил, что противовоздушные системы РФ вполне справляются с ракетами "Химарсов".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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