Российский военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что украинская пропаганда сознательно преувеличивает способности РСЗО HIMARS, переданных Киеву Вашингтоном.

Российский аналитик в сфере оборонной отрасли Алексей Леонков сообщает, что спонсируемая Киевом пропаганда целенаправленно продвигает мнение о том, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS обладают некими нереалистичными способностями, которые представляют существенную угрозу для армии России.

По словам Леонкова, тиражирование подобных публикаций выгодно Киеву, в то время как многие российские аналитики немотивированно верят украинским СМИ, заявляющим о том, что ПВО России не могут перехватывать американские снаряды на Украине. Эксперт отметил, что противовоздушные системы РФ вполне справляются с ракетами "Химарсов".