Бывший советник Трампа по национальной безопасности США Джон Болтон сообщил, что ранее принимал участие в организации госпереворотов.

13 июля американский телеканал CNN взял интервью у экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности США Джона Болтона, который внезапно публично признался, что ранее он принимал непосредственное участие в организации государственных переворотов в разных частях света.

По словам Болтона, он никогда не планировал проводить революцию у себя на родине и всегда действовал исключительно за рубежом. Также Джон Болтон подчеркнул, что составление плана госпереворота и его исполнение требует большого количества навыков и усилий.