CNN: экс-советник Трампа Болтон признался в организации госпереворотов
Бывший советник Трампа по национальной безопасности США Джон Болтон сообщил, что ранее принимал участие в организации госпереворотов.
13 июля американский телеканал CNN взял интервью у экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности США Джона Болтона, который внезапно публично признался, что ранее он принимал непосредственное участие в организации государственных переворотов в разных частях света.
По словам Болтона, он никогда не планировал проводить революцию у себя на родине и всегда действовал исключительно за рубежом. Также Джон Болтон подчеркнул, что составление плана госпереворота и его исполнение требует большого количества навыков и усилий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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CNN: экс-советник Трампа Болтон признался в организации госпереворотов
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