Украина проводила запрещённые эксперименты на Запорожской АЭС в Энергодаре

Официальный представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил украинских учёных в проведении запрещённых экспериментов на Запорожской АЭС в Энергодаре.

Утром среды сотрудник Запорожской временной администрации Владимир Рогов сообщил, что по итогам перехода атомной электростанции в Энергодаре под контроль войск России стало известно, что украинские политические режимы Владимира Зеленского и Петра Порошенко проводили запрещённые эксперименты на Запорожской АЭС.

Рогов утверждает, что данные о секретных опытах в Энергодаре получены в результате обнаружения на АЭС большого количества ядерных материалов, которые не нужны в подобных количествах для работы атомной электростанции. Владимир Рогов отметил, что данные о запрещённых экспериментах Киева в Энергодаре должны подтвердить эксперты МАГАТЭ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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